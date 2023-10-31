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Со своими витаминами на столе! Белорусский рынок полностью обеспечен отечественной плодоовощной продукцией
Производство овощей в Беларуси позволяет полностью обеспечить рынок отечественной продукцией. Об этом сегодня говорили на тематической пресс-конференции. Всего планируется произвести более 1 млн тонн картофеля, порядка 600 тыс. тонн овощей и почти 230 тыс. тонн плодов и ягод. Этого количества достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения и обеспечить перерабатывающую промышленность сырьем, заложить стабилизационные фонды (в них хранятся картофель, капуста, свекла, морковь, лук репчатый и яблоки). Такой подход позволяет увеличить долю отечественной свежей плодоовощной продукции на полках наших магазинов. По итогам девяти месяцев этого года доля продажи белорусских яблок выросла более чем на 18 %. На предстоящий межсезонный период необходимо заложить порядка 123 тыс. тонн свежей плодоовощной продукции.
У нас уже заложено продукции в стабилизационные фонды порядка 65 тысяч, то есть это уже больше половины той потребности, которую мы определили. В том числе у нас проводится работа с организациями торговли. То есть предприятия торговли, крупные торговые сети заключают договоры с сельхозпроизводителями. На сегодняшний день определено 10 крупных республиканских сетей, которые составляют практически 50 % своей доли в розничном товарообороте.
На сегодня можно сказать, что уборка картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских, фермерских хозяйствах практически завершена. В целом убрано 99 % всех площадей. Что касается овощей, уборка подвигается к 90 %, то есть в полях остались капуста поздних сроков созревания, немного моркови и свекла. Плюс традиционно мы нашу овощную продукцию, картофель, яблоки всегда поставляли на экспорт. В этом году это не исключение.
На экспорт поставляют порядка 300 тыс. тонн картофеля - это 30 % от всего производства. Основной рынок сбыта - Россия. Причем в последнее время запрос на качество.
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