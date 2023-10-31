Со своими витаминами на столе! Белорусский рынок полностью обеспечен отечественной плодоовощной продукцией

У нас уже заложено продукции в стабилизационные фонды порядка 65 тысяч, то есть это уже больше половины той потребности, которую мы определили. В том числе у нас проводится работа с организациями торговли. То есть предприятия торговли, крупные торговые сети заключают договоры с сельхозпроизводителями. На сегодняшний день определено 10 крупных республиканских сетей, которые составляют практически 50 % своей доли в розничном товарообороте.

Наталья Мельникова, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси