Собственная сырьевая база поможет Беларуси и России стать монополистами по производству льна

Нам нужно идти к миллиону гектаров и примерно 300 тысячам тонн волокна. Эту задачу оформлять в союзный интеграционный проект. Нас, Российскую Федерацию, сегодня серьезно опережает Беларусь, нам не надо стесняться учиться. На Оршанском комбинате все новенькое, около 120-180 миллионов долларов было вложено, но все это потрачено с умом, прекрасные технологии. Надо все это усиливать. У Оршанского льнокомбината представительства в 40 странах, т. е. есть куда поставлять продукцию.

Юрий Крупнов, экономист, председатель Движения развития (Россия)