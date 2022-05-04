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Собственная сырьевая база поможет Беларуси и России стать монополистами по производству льна

Беларуси и России надо создавать собственную сырьевую базу Союзного государства. Это поможет обеим странам в период санкционного давления не только расширить собственное производство в сфере легкой промышленности и занять освободившиеся ниши после ухода с российского рынка европейских и западных брендов, но и в будущем стать монополистами по производству льна. Сейчас ведутся переговоры с белорусским концерном "Беллегпром", который готов предоставить российским коллегам все необходимое: от тканей и волокон до кожи и фурнитуры. Также Беларуси и России сегодня необходимо разработать интеграционный проект по производству льна.


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Нам нужно идти к миллиону гектаров и примерно 300 тысячам тонн волокна. Эту задачу оформлять в союзный интеграционный проект. Нас, Российскую Федерацию, сегодня серьезно опережает Беларусь, нам не надо стесняться учиться. На Оршанском комбинате все новенькое, около 120-180 миллионов долларов было вложено, но все это потрачено с умом, прекрасные технологии. Надо все это усиливать. У Оршанского льнокомбината представительства в 40 странах, т. е. есть куда поставлять продукцию.
Юрий Крупнов, экономист, председатель Движения развития (Россия)

С санкционным давлением столкнулись и российские модельеры. Если раньше ткани для коллекций высокой моды закупали в основном в Европе, сейчас готовы покупать материалы в Турции, России и Беларуси.сельхозпроизводителей.

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