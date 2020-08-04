Socar Construction обсуждает с Белоруснефтью свое участие в строительстве нефтепровода "Гомель - Горки"

Азербайджанская компания Socar ведет активные переговоры с Белоруснефтью об участии в строительстве трубопровода "Гомель - Горки". Напомним, в конце апреля Президент Александр Лукашенко подписал распоряжение о строительстве этого нефтепровода в рекордные сроки. Проект должен быть сдан в 2023 году. Главная его цель - диверсификация поставок нефти в Беларусь. "Гомель - Горки" объединит существующую трубопроводную систему на территории страны, соединив "Унеча - Полоцк" и "Унеча - Мозырь - Адамово". Отметим, Socar в этом году уже поставила в нашу страну около 420 тысяч тонн нефти, еще 85 тысяч тонн прибудет в порт Одессы в ближайшие дни.