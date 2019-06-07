Соглашение о сотрудничестве между Минской и Оренбургской областями подпишут на ближайшем Форуме регионов

Об этом стало известно накануне на заседании рабочей группы в Беллегпроме. Концерн отвечает за торговую кооперацию с этой российской областью. Уже работает несколько проектов. Так, одно из белорусских предприятий совместно с оренбургским бизнесом производит кровельные материалы. Теперь коллеги заинтересовались возобновлением сотрудничества с Могилевлифтмашем. Не должна оставаться в стороне и легкая промышленность.



Участники обсудили и предотвращение незаконного реэкспорта нашей продукции. Для Оренбургской области это актуально - регион имеет протяженную границу с Казахстаном.



