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Соглашение о сотрудничестве подписали губернаторы Минщины и Владимирской области России
Акцент на взаимный обмен технологиями и развитие промышленности. Соглашение о сотрудничестве подписали губернаторы Минщины и Владимирской области России. Во время диалога обсудили ряд перспектив.
Ставка на увеличение товарооборота. В прошлом году с Владимирской областью он составил более 43 тысяч долларов. Основные позиции экспорта - мясная продукция, запчасти для оборудования и тракторов, изделия из черных металлов. Импортирует Минская область пластмассу, линолеум, строительные деревянные изделия.
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