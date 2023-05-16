Акцент на взаимный обмен технологиями и развитие промышленности. Соглашение о сотрудничестве подписали губернаторы Минщины и Владимирской области России. Во время диалога обсудили ряд перспектив.

Ставка на увеличение товарооборота. В прошлом году с Владимирской областью он составил более 43 тысяч долларов. Основные позиции экспорта - мясная продукция, запчасти для оборудования и тракторов, изделия из черных металлов. Импортирует Минская область пластмассу, линолеум, строительные деревянные изделия.