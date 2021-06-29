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Соглашение об организации перевалки нефтепродуктов между Беларусью и Россией
К 1 января 2022 года создать единые рынки нефти, газа, транспорта - такая задача, по словам посла Беларуси в России, стоит перед официальными Минском и Москвой. По словам Владимира Семашко, стороны завершают работу над интеграционными картами (всего их 28). Среди других вопросов: унификация налогового и таможенного законодательств, единый транспортный рынок, промышленная и сельскохозяйственная политика. За пять месяцев этого года белорусско-российский товарооборот вырос на треть. При этом увеличился и белорусский экспорт.
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