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Благодаря снижению ввозных пошлин товарооборот между Беларусью и Египтом удвоится



В Египте собирают наши тракторы, открыты сборочные линии техники "Амкодор" и Бобруйскагромаш. В планах вместе производить дизельные двигатели. В проект пригласят Минский моторный завод.

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