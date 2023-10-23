Сохранения порядка на рынке - главная цель указа о продлении дополнительных мер по обеспечению стабильной работы экономики

Главная цель указа о продлении дополнительных мер по обеспечению стабильной работы экономики - сохранение порядка на рынке. Согласно документу, компании, где в доле уставного фонда или в недвижимости имеется иностранный капитал из недружественных нам стран, решившие закрыть свой бизнес в Беларуси, должны заплатить в местный бюджет не менее четверти от рыночной стоимости имущества или акций, а также получить разрешение от правительства.

"Принимать решение о закрытии - это коммерческое право, но рынок тогда должен быть контролируемым. Такая ситуация сейчас. Совершаются по отношению к нам определенные действия, поэтому у нас есть механизм превентивной защиты. Мы должны держать руку на пульсе и смотреть, что происходит с вывозом капитала", - сказал замминистра экономики Беларуси Андрей Картун.