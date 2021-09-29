Соки из голубики, клюквы, брусники презентовал Стародорожский филиал Слуцкого сахарно-рафинадного завода

Линиюмеждународных контактов продолжила встреча губернатора с директором Института культуры и экономики Цзиньтай - авторитетным врачом Цай Чуаньцином. Место переговоров - предприятие по производству фиточая из трав, сырье для которых выращивают в Мядельском районе. Особыйинтерес китайских гостей к валерьяне и эхинацее. На их основе также делают лекарственные настойки. В планах создать производство препаратов китайской традиционной медицины в индустриальном парке "Великий камень", где могут задействовать и белорусские травы.



И сегодня же свои новинки гостям из Беларуси и Китая презентовал Стародорожский филиал Слуцкого сахарно-рафинадного завода. Это новые соки из ягод голубики, клюквы, брусники. В скором времени новая продукция займет место на белорусском рынке. Есть и экспортные перспективы.