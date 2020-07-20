Абсолютный рекорд добычи и максимальный за всю историю объем отгруженной продукции. Белорусская калийная отрасль в первый летний месяц вышла на красивые показатели! 5 миллионов тонн руды поднято на поверхность. Это лучшее доказательство плодотворного труда многотысячного коллектива современного промышленного гиганта Европы."Соленое золото - новые горизонты" - тема очередной серии проекта "Сделано". В эфире в прайм-тайм уже завтра. Не пропустите.



