Солидные контракты на миллионы, а договоренности на годы вперед - делегация правительства Беларуси вернулась в Минск из Латинской Америки

Все, что планировали, сделано! Солидные контракты на миллионы, а договоренности на годы вперед. Делегация правительства Беларуси сегодня вечером вернулась в Минск из большого переговорного марафона за океаном. На этой неделе она с официальным визитом была в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа. И встречи принесли хорошие плоды.

Уже сейчас мы отгружаем машины и технику и обсуждаем сборочные производства с прицелом продаж на весь регион. Какие белорусские машины будут работать в тропических широтах и что за технологии в фармацевтике придут к нам из Латинской Америки, знает наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Латинская Америка - это 20 стран и 14 независимых территорий от Мексики до Карибского бассейна. Это такое собирательное название американских стран, где в основном говорят на романских языках - испанском и португальском. Население более 660 миллионов человек. Страны разные по развитию, своим производствам: от сельского хозяйства до добывающей промышленности, да и по климату разные. Но в этом их уникальность. Нам интересен этот рынок. И у нас здесь есть надежные партнеры.

Неделя переговоров, перелетов, встреч и подписанных контрактов. Кажется, сутки стали больше на несколько часов, когда оглядываешься, сколько всего успели. Считать пройденные шаги и вовсе нет смысла.

Разница во времени с Минском сначала минус 7 часов, как в Венесуэле и на Кубе, а после и все 9, как в Никарагуа. Но ни расстояние в 10 тысяч километров, ни такой сложный график диалога, когда у тебя день, а у партнера ночь и наоборот, вовсе не препятствие, когда тебя ждут и готовы работать.

"Но мы не бросаемся куда попало, работаем вдумчиво, планово и выстраиваем отношения в первую очередь с теми странами, с которыми у нас наработана совместная история. Где-то она более успешная, а где-то есть проблемы, которые надо решать. Поэтому цель нашего такого долгого визита по странам Южной, Центральной Америки очень простая и заключается в выполнении задачи, которую поставил Президент, - фактически открыть новые страницы в нашей летописи сотрудничества с этими странами", - рассказал премьер-министр.

Роман Головченко пояснил, что складывающаяся ситуация в мире сложная, она также оказывает влияние на партнеров Беларуси. "Поэтому мы для каждой страны имели соответствующий план или задачу, которую должны были решить. Сегодня, подводя итоги, наверное, я как глава делегации могу сказать, что задачи эти решены, то есть мы добились того, чего хотели", - добавил он.

Первая точка на карте маршрута - Венесуэла. Мы в столице - Каракасе. Это родина легендарных борцов за независимость и справедливость Симона Боливара и Уго Чавеса, который и ратовал за наше активное сотрудничество.

Их идеи и поныне не утратили актуальности, наоборот, звучат ярче и острее. Беларусь их разделяет, в политике у нас никогда не было и нет разногласий.

Я восхищаюсь Беларусью, потому что вы смогли найти свой собственный путь. После развала Советского Союза Президент Александр Лукашенко твердо поставил целью найти свой путь развития и добился этого. Я очень восхищаюсь им. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Позиции стран едины, и мы не раз это доказывали на различных международных площадках. И ныне в предвыборной президентской гонке, а голосование в следующие выходные, поддержка от Президента Беларуси очень важна.

А вот экономике нужна перезагрузка. Хотя база для ее развития есть - наши сборочные производства тракторов и машин мы открыли более 10 лет назад, но со временем они начали буксовать.

Премьер отметил:"На определенном этапе торгово-экономическое сотрудничество стало буксовать, потому что та модель, которая закладывалась в работу, прежде всего наших совместных предприятий, уже не срабатывает в таком виде, в котором она была. Ситуация меняется: с поступлениями финансовыми в венесуэльский бюджет, опять-таки санкции оказывают влияние".

"Так, как работала модель раньше (мы поставляли технику, машинокомплекты, они собирались, выкупали за счет бюджета венесуэльского), в таком масштабе работать не будет и не может. И это мы четко понимаем. Созданы мощности, их надо загрузить - это понимают венесуэльские партнеры. Поэтому мы договаривались о новой модели работы совместных предприятий, а их создано немало, - добавил Роман Головченко. -И на всех уровнях мы получили заверения, что работа этих предприятий будет продолжена".

По словам премьер-министра, осталось только дошлифовать определенные моменты, и стороны перейдут на работу "по классической коммерческой схеме". "Будем заниматься сбытом, искать своего потребителя",- заверил он.

Не стоять на месте, а все время развиваться. Дорогу, как известно, осилит идущий.Мы на Кубе - стране невероятной энергетики, улыбок и ретро-автомобилей.

А еще говорим "Куба" и сразу представляем Фиделя Кастро. Историческая фигура 20 века. "Он навсегда останется для нас олицетворением справедливой борьбы за свободу и независимость своего народа", - написал Роман Головченко в книге почетных гостей в центре его имени и встретился с его родным братом Раулем.

Страна, которая и поныне борется за свою независимость и решает самый важный вопрос, как наполнить полки магазинов товарами ежедневного спроса. Нет сегодня стандартных схем, работающих на всех континентах и во всех странах. Важно уважать их историю и учитывать их нынешнее положение.

На Кубе "сложная ситуация - ужесточение блокады американской серьезно снизило поступления в кубинский бюджет", - пояснил премьер-министр Беларуси.

"Поэтому там существует потребность абсолютно во всем: в продуктах питания, в технике, есть сложности с финансовыми ресурсами. Несмотря на это, мы изыскали возможности для того, чтобы заключить контракт на поставку туда белорусской продукции", - отметил Роман Головченко. Решение нашли путем заключения контрактов на поставку товаров как с непосредственной оплатой, так и за счет импорта востребованной в Беларуси кубинской продукции.

"И в этих условиях уезжать с Кубы с заключенными контрактами на миллионы долларов - тоже достаточно серьезный результат,- добавил премьер.- Считаю, что поездка на Кубу также результативная. Мы не только уезжаем с подписанными контрактами, но и заложили кучу наработок, чтобы их реализовывать в последующем".

На остров ритмичнее пойдут большие партии сухого молока из Беларуси, такие нужные для детского питания. Беларусь предложила, Гаване стать и фармацевтическим хабом инновационных кубинских лекарств на рынке Евразийского союза. Отдельные онкопрепараты будем выпускать вместе.

Совсем недавно в Беларуси была зарегистрирована кубинская вакцина для лечения рака легких. Белорусские препараты на Кубе можно будет использовать в международных клиниках. Еще Куба может продвигать эти препараты в зоне Латиноамериканского региона Карибского бассейна, а Беларусь наши препараты - на территории Евразийского союза. Мигель Диас-Канель, президент Кубы

А еще кубинцы не прочь отдать свои пустующие производственные мощности под совместную сборку белорусской техники. Ведь наши тракторы здесь знают и любят, даже если им немного за 30, а то и больше. Здесь все машины без возраста. Выглядят бодро на улицах городов.

А где машин больше, чем людей, ну или столько же, так это в Никарагуа - Центральная Америка. Там, кстати, Беларусь тоже знают по нашему трактору. Но теперь мы пишем новую страницу нашего сотрудничества. И точно летать сюда будем чаще.

Кажется, никто в Беларуси не пропустил эту новость – самая крупная сделка в Центральной Америке у наших машиностроительных предприятий. Коммунальная и дорожная техника "Амкодор" и грузовики МАЗ скоро впишутся в этот быстрый ритм дорог Никарагуа.

Сумма контактов - более 85 миллионов долларов. Сама по себе уже цифра высокая. Но здесь уверенно заявляют - это только старт. Дальше - больше. А еще поражает скорость. Менее 9 месяцев было на все.

Эти документы, подписанные сегодня, позволят нам двигаться уверенным шагом в обеспечении комфортной жизни никарагуанских семей. В особенности речь идет о приобретении белорусской техники для обслуживания инфраструктуры и дорожного строительства в наших городах. Лауреано Факундо Ортега Мурильо, советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества

Мы попали, как говорится, в десятку. Громкие аплодисменты в Манагуа всем, кто сумел так быстро наладить это бизнес-диалог. Банк развития поддержит поставки финансово, а предприятия уже отгрузили первые партии.

Роман Головченко назвал результат визита в Никарагуа прорывным, отметив, что еще предстоит большая работа.