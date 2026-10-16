Солигорский хлебозавод выпускает более 20 т продукции в сутки

16 октября во всем мире отмечают День хлеба. В Беларуси отношение к этому продукту особое, ведь чтобы хлеб появился на прилавках, требуется колоссальный труд 24/7 и не только аграриев.

Ежегодно отечественные предприятия выпускают около 2 тыс. наименований хлебобулочных изделий.

Расскажем, как рождается главный продукт на нашем столе.

Символ благополучия и уважения к земле

Свежий, румяный и родом из детства. Для белорусов хлеб был и остается главным продуктом на столе, символом благополучия и уважения к земле. И отношение к нему в нашей стране особое: от просеивания муки до готовой буханки все находится под пристальным контролем специалистов. Так на Солигорском хлебозаводе создают по-настоящему полезные, ароматные и вкусные изделия.

Поддерживая тренд на здоровое питание, солигорские технологи создают высокобелковый хлеб без сахара, а также зерновые буханки с семенами тыквы, подсолнечника и льна. Появилась позиция и для сладкоежек - хит сезона шоколадный хлеб.

Мария Пракапович, начальник управления Солигорского хлебозавода УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов":

"Шоколадный хлеб - это настоящий хлеб. Это не кекс, не булочка. Это хлеб из муки высшего сорта с добавлением шоколадных дропсов и какао".

В ассортименте предприятия - традиционные буханки, сухари, слоеные десерты, кексы и сахарные пышки. Чтобы горячий хлеб на столе был к завтраку, работают и ночью.

Дмитрий Пракапович, директор Солигорского хлебозавода УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов":

"Ежедневно Солигорский хлебозавод производит свыше 20 т хлебобулочных и кондитерских изделий. Наша продукция поступает не только в магазины Солигорска и Солигорского района, мы поставляем нашу продукцию по всей республике. Объем производства растет, поэтому в этом году уделили особое внимание автотранспорту, закупили три новых автомобиля".

Из 2 тыс. наименований хлебобулочной продукции наибольшей популярностью у белорусов пользуются традиционные ржаные сорта. Далеко вперед шагнули и технологии выпечки. Но главное остается неизменным - душевное отношение к делу, благодаря которому белорусский хлеб знают и ценят по всему миру.