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Соломенные фотозоны и композиции: как Минская область готовится к "Дожинкам"

Центральный регион готовится к "Дожинкам". Один из традиционных атрибутов фестиваля хлеборобов - соломенные композиции, которые возводит каждое хозяйство. Например, вокруг Несвижа таких 14. Одни удивляют вдоль дорог, другие - встречают гостей у деревень и городов. Соломенные фигуры с каждым годом только краше. Мастера соревнуются в необычной подаче, а также умении возвысить самое ценное - белорусский урожай.

Учитывается оригинальность идей, творческий подход, целостность композиции. У нас есть любимая номинация жителей Несвижа - "Приз зрительских симпатий". Победитель определяется в ходе онлайн-голосования на сайте местной газеты "Нясвiжскiя навiны".
Светлана Антончик, председатель Несвижского райкома профсоюза работников АПК

Победителя конкурса объявят в сентябре на областных "Дожинках". Фестиваль-кирмаш примет Солигорск. Но любовь и лайки соломенные фотозоны уже завоевали.

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