Соломенные фотозоны и композиции: как Минская область готовится к "Дожинкам"

Центральный регион готовится к "Дожинкам". Один из традиционных атрибутов фестиваля хлеборобов - соломенные композиции, которые возводит каждое хозяйство. Например, вокруг Несвижа таких 14. Одни удивляют вдоль дорог, другие - встречают гостей у деревень и городов. Соломенные фигуры с каждым годом только краше. Мастера соревнуются в необычной подаче, а также умении возвысить самое ценное - белорусский урожай.