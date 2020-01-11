Sony представила электрокар на выставке в Лас-Вегасе

Sony представила прототип автомобиля в Лас-Вегасе. Электрокар от мирового производителя электроники стал главным сюрпризом выставки высоких технологий. Такого шага от японского концерна не ожидали. К слову, его презентация заняла у главы корпорации всего 2 минуты 10 секунд. Концепт-кар, получивший название Vision-S, разгоняется до скорости 100 километров в час за 4 и 8 секунды, а максимальная скорость - 240 километров в час.

В автомобиль встроены 33 датчика, которые контролируют происходящее вокруг и внутри машины. Программное обеспечение электромобиля использует разработки в области искусственного интеллекта и другие ноу-хау Sony, которые концерн обещает постоянно обновлять и развивать. Связь с автомобилем будет поддерживаться с помощью нового стандарта 5G. TESLA придется подвинуться.



