Сорта картофеля белорусской селекции превосходят импортные аналоги

Научный подход к выращиванию второго хлеба. Ученые из Института растениеводства в Щучине на протяжении многих лет занимаются разведением отечественных сортов картофеля. "Першацвет", "скарб", "сапфир" и "лекарь" - это только некоторые перспективные направления селекционной работы. В этом году на экспериментальных полях института собирают рекордный урожай клубней - до 500 центнеров с гектара. О вкладе ученых-аграриев в продовольственную безопасность страны репортаж Юрия Карнеловича.

На экспериментальных полях Института растениеводства приступили к массовой уборке элитных сортов картофеля. Люди работают из соседнего райцентра и соседних деревень. Получается взаимовыгодное сотрудничество - расчет натуральным продуктом. Жительница Щучина Анастасия Горбач, к примеру, на время уборочной страды откладывает все свои дела. За месяц обеспечивает на зиму картофелем всю семью.

Урожай, сами видите, радует. Кто-то собирает большую картошку, сзади люди идут и собирают семянку. Поработать здесь - и уже ты зимой полностью обеспечен картофелем и сам, и твоя семья. Анастасия Горбач, жительница г. Щучин

Разведением новых сортов картофеля в Институте растениеводства занимаются не первый год. В общем объеме производства второй хлеб занимает около 40%. Сорта только элитные и суперэлитные, белорусской селекции: от всем известного "скарба" до экзотических "сапфира" и "лекаря".

В настоящее время мы убираем питомники оригинального семеноводства. Ежедневно поступает 50-60 тонн семенного материала картофеля, затем он сортируется и поставляется сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам республики. А также у нас имеются постоянные партнеры в Российской Федерации. Нина Хох, завотделом картофеля Гродненского зонального Института растениеводства НАН Беларуси

Экспериментируют ученые-аграрии с сортами и по сроку их созревания. Ранние, средние и позднеспелые - каждый из них отличается высокой урожайностью.

В институте уже собрали ранний сорт белорусской селекции "першацвет". По своей урожайности он может конкурировать с иностранными сортами, собирают до 500 центнеров с гектара. А по вкусовым качествам даже превосходит импортные аналоги.

Весь урожай с полей доставляют в картофелехранилище. Его, кстати, в прошлом году модернизировали, увеличили объемы хранения с 2 до 3 тысяч тонн, оснастили самым современным оборудованием. В специальных камерах картофель охлаждают постепенно до 2-3 градусов. Так он будет храниться до нового урожая.

В этой камере у нас находится 400 тонн картофеля. Она стоит на лечебном периоде при температуре 16 градусов. С каждым разом температура уменьшается на один градус. Регина Бабич, заведующая картофелехранилищем Гродненского зонального Института растениеводства НАН Беларуси

Кроме массового выращивания семенного картофеля в институте ведется активная работа над созданием абсолютно новых сортов. Растения выращивают в пробирках, а затем несколько лет изучают в полевых условиях.

Вместе с НПЦ по картофелеводству мы участвуем в селекции новых сортов. Нам поставляют гибриды, мы в течение двух-трех лет их изучаем. Смотрим в дальнейшем по урожайности, лучше они наших стандартов или хуже, и после этого мы делаем оценку, присваивать им звание сорта или нет. Мария Осовик, заведующая лабораторией агробиотехнологий Гродненского зонального Института растениеводства НАН Беларуси