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Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси и премьер-министра Армении
Президент Беларуси и премьер Армении обсудили сотрудничество
Телефонный разговор Президента Беларуси и премьер-министра Армении состоялся сегодня по инициативе армянской стороны. Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили вопросы функционирования экономики в существующих непростых условиях, отметив имеющиеся серьезные проблемы и сложности.
Стороны обменялись мнениями относительно цен на углеводороды, которые и Беларусь, и Армения импортируют из Российской Федерации. Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он очевидно не соответствует мировому уровню и складывающейся ситуации в целом. Отдельной темой разговора стало функционирование систем здравоохранения и противодействие распространению сезонных острых вирусных инфекций.
Саммит ЕАЭС: Исключительно узкий состав или видеоконференция
Кроме того, политики обсудили возможность встречи лидеров ЕАЭС для обсуждения возникших экономических вызовов. Инициатива прозвучала от Александр Лукашенко, ведь наша страна председательствует в Евразийском экономическом союзе. Есть неотложные вопросы, требующие детального обсуждения на высшем уровне. Белорусский лидер поручил председателю Коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу проработать данный вопрос с каждой из сторон и довести до них обсуждавшиеся позиции. В случае согласия глав государств Беларусь предложит провести встречу в исключительно узком составе, гарантировав полную безопасность каждому из членов прибывающих делегаций. Альтернативным вариантом может стать видеоконференция.
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