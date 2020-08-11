Состояние дел в пищевой и перерабатывающей промышленности сегодня стало темой совещания во Дворце Независимости

Развитие пищевой промышленности обсудили у Президента

О перспективах развития сахарной, кондитерской и пивоваренной отраслей Президенту доложил новый глава Белгоспищепрома. В нынешнем году под влиянием пандемии экономика в целом работает в непростых условиях. Перед предприятиями стоит задача наращивать экспортный потенциал. Тем более продукция есть. Заводы конвейеры не останавливали.

Президент поставил задачу увеличить экспорт продовольствия

Государство поддержало сахарную отрасль: оказана финансовая помощь, снижены ставки по кредитам, на рассмотрении вопросы отсрочки платежей. Главное – снижать себестоимость производства. Это повысит эффективность отрасли и обеспечит конкурентную цену белорусской продукции. Сахар - весомая часть затрат для кондитерских предприятий. На повестке - объединить белорусские заводы в холдинг по производству кондитерской продукции. Это позволит усилить позиции отечественных кондитерских организаций на внутреннем рынке, предложить лучшие цены на белорусские сладости.

Предприятия пищепрома не испытывают проблем с поставками