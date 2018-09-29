Сотни нарушений вскрылось в результате проверок полигонов для мусора в Гомельской области

Благосостояние формирует не только то, как обеспечивается продовольственная безопасность, но и то, насколько рачительно и бережливо используются имеющиеся ресурсы. Сотни нарушений вскрыли экологи в результате проверок полигонов для мусора в Гомельской области. Регулярно здесь бывают специалисты и обнаруживают отходы, которые должны отправляться не на свалку, а на переработку. В итоге промышленность недополучает тонны сырья. Кто игнорирует закон и как не допустить, чтобы деньги превращались в мусор, разбиралась Анна Ковалева.

Телевизор, пластмассовые бутылки, картон и стеклотара. Из машины взгляд обывателя - выгрузили мусор, по мнению экологов и законодательства, - вторресурсы. Все эти отходы должны были быть на сортировочной станции, а затем в переработке. Почему машину сразу отправили на свалку - вопрос без ответа. Найти его комиссии ревизоров еще предстоит.

Александр Голубев, начальник Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды: "За данное нарушение, конечно же, не водитель отвечает, и даже не люди, которые контролируют запуск - выпуск. В основном, ответственность несет юридическое лицо - это на сегодня Гомельский райжилкомхоз. По этому факту начнут административный процесс, и будут приняты меры".

С такими проверками на свалки области выезжают постоянно. В помощь - современная техника: квадрокоптер лучше разведчика оценит ситуацию на расстоянии. С начала года таких рейдов было 740. Итог - 680 вскрытых нарушений, 92 привлеченных к ответственности человека и штрафов - десятки тысяч рублей. В общем, в убытках остаются все: ведь на вторресурсах, которые нарушители стремятся похоронить, можно неплохо заработать.

Именно здесь среди общей массы отходов ищут "деньги": полезные в промышленности стекло, пластик, бумагу. Всего таких станций в регионе 22. За последние полгода на них отсортировали 15 тысяч тонн вторсырья.

Это больше, чем за такой же прошлогодний период. Хотя и расти есть куда. К примеру, этот завод может сортировать лишь третью часть отходов Гомеля. Чтобы закрыть пробел, начали проектировать новое предприятие. Вместо одной появится 5 сортировочных линий, а это уже 100-процентное закрытие потребностей.

Многие себе не могут представить, что вот эта продукция - это бывший полиэтиленовый пакет, который мы выбросили в отходы, придя из магазина. Мы, соединив с песком, получили вот такую нужную для республики продукцию.

Канализационные люки, ограждения, тротуарная плитка - всего с конвейера сходит более 30 видов продукции. И это все из полезного мусора. Однако извлечь его удается лишь на 27%. В идеале начинать нужно с населения: приучить к раздельному сбору. К слову, в Гомеле весь жилфонд уже оснастили специальными контейнерами. Обновляется и парк мусоровозов. Хотя на мотивацию населения это особо не влияет. Как вариант воздействия рассматривают установку фотоловушек на контейнерных площадках.