Сотрудничество Беларуси и Владимирской области России - в каких сферах преуспевают белорусские специалисты

Жемчужина Золотого кольца - так называют Суздаль, город во Владимирской области России. Ему в следующем году исполнится 1000 лет. Но на первый взгляд столько и не дашь. Город не молодится, но преображается. Хочет быть привлекательным для своих гостей.

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Но в таком активном ритме город жил не всегда. Еще в 1960-е Суздаль - это глухая провинция, где ныне бесценные духовные и материальные богатства тогда по-настоящему никто и не ценил.

Туристический маршрут Золотое кольцо России был создан для зарабатывания валюты, в которой нуждался Советский Союз. Само название придумал журналист Юрий Бычков. Он проехался по городам, выпустил серию очерков, которую так и назвал "Золотое кольцо России". Денис Лапин, экскурсовод

Эксперт по Суздалю - Денис Лапин - пожалуй, самый популярный экскурсовод в городе. Поэтому нашей съемочной группе повезло, что Денис нашел немного свободного времени между группами и рассказал, почему Суздаль нужно обязательно увидеть.

"Суздаль - один из самых значимых городов в русской истории. Он сумел сохраниться почти в своем первозданном виде. Многие памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - отметил Денис Лапин.

Туристы едут сюда со всех концов России и не только. Поэтому население, особенно в летние месяцы, с 10 тыс. вырастает в разы.

Самая масштабная стройка в Суздале - школа, над которой работают белорусские специалисты

А еще Суздаль - это вполне современное место для жизни. Здесь идет самая масштабная стройка в городе. Вместо двух морально и физически устаревших школ в городе появится одна большая и современная. Хотя, в слово "школа" глобальные планы укладываются с трудом. Здесь будут созданы все условия и для учебы, и спорта. Над этим работают белорусские специалисты.





Ведутся работы и по устройству котлована для основного здания школы. Белорусские специалисты отвечают за возведение образовательного комплекса, а вот проект подготовила владимирская сторона. И он совсем не типовой.

Площадь застройки составляет более 7 га. Это обусловлено тем, что Суздаль является памятником под открытым небом и здесь нормирована высота застройки. Поэтому школа будет выстроена в два этажа, что позволит решить нам те задачи, которые мы поставили. Алексей Сараев, Глава администрации Суздальского района Владимирской области России

У белорусских строителей солидные портфолио в других российских регионах и положительные отзывы от заказчиков. Поэтому местные власти не сомневаются, что объект будет сдан вовремя. На все про все выделен буквально год.

В чем секрет успеха "Волгобасов"

Область прибавляет не только в социалке, но и в современных производствах. Здесь собирают "Волгобасы" - автобусы, которые сейчас можно встретить, пожалуй, в каждом крупном российском городе. График поставок расписан на год вперед.

Конечно, помимо количества здесь не забывают и о качестве. Секрет успеха нашли быстро - использовать максимум белорусского. И ведь действительно, найти другие детали - это нужно еще постараться.





А скоро "Волгобасы" будут ездить и на бобруйских шинах. Такая договоренность уже есть. Хотят присмотреться и к нашим фарам. Так, наша союзная кооперация станет еще ярче. А ведь за каждым шагом в пользу белорусского стоит большая работа и, конечно, интерес даже не на деловом, а на простом, человеческом уровне.