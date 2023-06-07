Сотрудничество Минска и Москвы: 10 из 28 союзных программ выполнены

Мы видим, что сейчас перед нашими странами очень много новых вызовов, в том числе касающихся цифрового суверенитета и цифровой трансформации, обеспечения информационной безопасности наших стран. Эти трудности сделают нас и крепче, и умнее. Успехи гарантированы, потому что в основе лежит дружба наших президентов и народов. Мы нацелены на тесную совместную работу по защите рынка Союзного государства. Уверен, что мы сможем встроиться и в новые тренды цифровой трансформации, оперативно решив вопросы, которые еще остаются.

Роман Головченко