ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Сотрудничество Минска и Москвы: 10 из 28 союзных программ выполнены

Уже выполнено 10 из 28 союзных программ. Об этом было заявлено на встрече глав правительств Беларуси и России. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси, и Михаил Мишустин, председатель правительства России, провели переговоры в преддверии межправсовета ЕАЭС (он стартовал 7 июня в Сочи.)

Сотрудничество по линии Минска и Москвы активно развивается, растет товарооборот. Налажена системная работа по выполнению союзных программ, отметили премьеры. Акцент делается на взаимодействии в промышленности. В этой сфере уже утверждено 16 совместных проектов на 80 млрд российских рублей. Машиностроение, станкостроение, микроэлектроника - приоритетные направления совместной работы.

Мы видим, что сейчас перед нашими странами очень много новых вызовов, в том числе касающихся цифрового суверенитета и цифровой трансформации, обеспечения информационной безопасности наших стран. Эти трудности сделают нас и крепче, и умнее. Успехи гарантированы, потому что в основе лежит дружба наших президентов и народов. Мы нацелены на тесную совместную работу по защите рынка Союзного государства. Уверен, что мы сможем встроиться и в новые тренды цифровой трансформации, оперативно решив вопросы, которые еще остаются.
Роман Головченко
По линии правительств налажена системная работа по выполнению 28 союзных программ. Полностью выполнены 10 программ, введены в эксплуатацию 5 информационных систем. Из предусмотренных программами 989 мероприятий выполнено почти 80 %. Это очень неплохой результат.
Михаил Мишустин

А развитие евразийской интеграции премьер-министры "пятерки" сегодня обсудили в узком составе. Переговоры прошли главным образом в закрытом формате. Завтра основной день межправсовета.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все