Сотрудничество регионов Беларуси и России обсудили в Новополоцке

Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области России в Беларуси: Наш регион - один из самых крупных промышленных центров в Российской Федерации. С каждым регионом, предприятием мы ищем отдельные точки соприкосновения. Сейчас идет процесс активизации наших двусторонних отношений на всех уровнях. Как в сфере экономики, так и в культурно-гуманитарной.