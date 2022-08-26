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Сотрудничество регионов Беларуси и России обсудили в Новополоцке
Взаимовыгодное сотрудничество регионов Беларуси и России в промышленности, социальной и культурной сферах обсудили в Новополоцке. Представители делегации из Нижегородской области посетили крупнейшие заводы города, оценили инфраструктуру спортивного комплекса и популярной здравницы. Потенциал для совместной работы огромный. Интерес в первую очередь к инновационным разработкам - это особенно важно в условиях санкционного давления.
Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области России в Беларуси: Наш регион - один из самых крупных промышленных центров в Российской Федерации. С каждым регионом, предприятием мы ищем отдельные точки соприкосновения. Сейчас идет процесс активизации наших двусторонних отношений на всех уровнях. Как в сфере экономики, так и в культурно-гуманитарной.
Делегация из России заинтересована и подготовкой высококлассных специалистов для разных сфер, в том числе для нефтехимической отрасли.
Фото: БелТА