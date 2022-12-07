Сотрудничество с ЕАЭС поможет восполнить экономические потери Беларуси - Беляев

Евразийское пространство сегодня должно выступать локомотивом экономического и научно-технического развития. Такое мнение в интервью для телеканала "Беларусь 1" высказал политолог Алексей Беляев. Говорили и о реалиях современной геополитики.

"Евразийский экономический союз - это одно из ближайших и наиболее перспективных направлений, где мы можем восполнить свои потери от экономических пертурбаций, - считает политолог, - тем более что в прежние годы наблюдалась определенная "недовостребованность" и "недоиспользование" всех потенциальных возможностей, заложенных в ЕАЭС, в частности объем внутренней торговли между странами ЕАЭС был достаточно мал, т. е. больше страны экономического союза работали как раз на внешний контур, на внешние рынки".