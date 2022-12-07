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Сотрудничество с ЕАЭС поможет восполнить экономические потери Беларуси - Беляев
Евразийское пространство сегодня должно выступать локомотивом экономического и научно-технического развития. Такое мнение в интервью для телеканала "Беларусь 1" высказал политолог Алексей Беляев. Говорили и о реалиях современной геополитики.
"Евразийский экономический союз - это одно из ближайших и наиболее перспективных направлений, где мы можем восполнить свои потери от экономических пертурбаций, - считает политолог, - тем более что в прежние годы наблюдалась определенная "недовостребованность" и "недоиспользование" всех потенциальных возможностей, заложенных в ЕАЭС, в частности объем внутренней торговли между странами ЕАЭС был достаточно мал, т. е. больше страны экономического союза работали как раз на внешний контур, на внешние рынки".
Сегодня внутренняя торговля - перспективное направление. Тем более, Беларуси есть что предложить, например, свои высокотехнологичные товары.
В ответ мы получим необходимое нам продовольствие, которое мы не можем произвести у себя, в частности, овощи, фрукты. Мы можем получить значительные запасы сырьевых ресурсов. И большинство стран Евразийского экономического союза, наших хороших партнеров - это страны, обладающие серьезными запасами необходимого сырья, которое можно использовать в Беларуси.
Спикер также подчеркнул необходимость создания совместных производств, совместных коопераций в области производства конечных продуктов, что будет взаимовыгодно для всех стран ЕАЭС.
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