Сотрудничество с Новгородской областью обсудили на заседании рабочей группы

Российская сторона отмечает качество работы белорусских строителей и отсутствие рисков - объекты сдаются точно в срок. Для нас такой опыт также является экономически выгодным. Совместные проекты в строительстве помогут нарастить товарооборот в несколько раз, однако стороны подтвердили намерение углубить экономическое сотрудничество во всех отраслях.