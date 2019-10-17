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Сотрудничество с Новгородской областью обсудили на заседании рабочей группы


Сотрудничество в строительстве поможет нарастить товарооборот

Российская сторона отмечает качество работы белорусских строителей и отсутствие рисков - объекты сдаются точно в срок. Для нас такой опыт также является экономически выгодным. Совместные проекты в строительстве помогут нарастить товарооборот в несколько раз, однако стороны подтвердили намерение углубить экономическое сотрудничество во всех отраслях.

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