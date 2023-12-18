Сотрудничество в научно-технической сфере будут развивать Беларусь и Экваториальная Гвинея

Беларусь и Экваториальная Гвинея будут развивать сотрудничество в научно-технической сфере. В частности, африканские партнеры заинтересованы в создании совместных научных организаций и высокотехнологичных предприятий. Республика Беларусь также готова помочь в подготовке кадров. В начале следующего года экватогвинейских коллег ждут в образовательных центрах для повышения квалификации.

А в жодинском центре по земледелию сейчас анализируют почвенные образцы из Экваториальной Гвинеи. Исследования позволят подобрать оптимальные сельхозкультуры для возделывания и необходимые удобрения. Африканским коллегам помогут создать собственную агрохимическую лабораторию.