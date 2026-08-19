Социальная сфера, арендное жилье и экспорт услуг: что ждет белорусов в 2027 году

Как будет работать экономика в 2027 году? На заседании Совмина рассмотрели проекты прогноза соцэкономразвития и республиканского бюджета на будущий год. Прогноз развития нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формирует условия для дальнейшего роста благосостояния белорусов. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. Большой упор сделан на строительство арендного жилья. Главные приоритеты неизменны - социальная сфера, достаток и рост доходов населения.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Качество жизни и возможности человека в нашей стране. Правительство обеспечивает все необходимые параметры, в том числе рост доходов населения. На следующий год параметры роста реальных доходов - около 3 %. В последние годы отмечается опережающий рост реальных доходов населения. Этому способствует в том числе повышение производительности труда, внедрение новых методов организации. Мы очень надеемся на результативность указа по роботизации в плане повышения качества продукции, надежности и производительности труда. Это все будет способствовать и повышению качества жизни нашего населения".

Ставка на экспорт услуг - прежде всего туристических и IТ. В прогнозе упор также сделан на производственную инвестпрограмму. И важно, чтобы проекты давали реальную отдачу.