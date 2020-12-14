Социальная сфера прирастет на 3 млрд рублей

Рост расходов на социальную сферу в следующем году составит более 3 миллиардов рублей. Такими данными делится Минфин. Прибавку к заработку получат абсолютно все работники бюджетных организаций. Предусмотрены надбавки врачам, которые работают в условиях пандемии. Новый год пополнится новыми мерами поддержки. Одна из них - бесплатная попытка ЭКО. Такую помощь получат 2 тысячи пар, на это выделят 12 миллионов рублей. Востребованным остается и семейный капитал.