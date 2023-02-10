Совещание по ценам проведет Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание по ценообразованию, пишет БелТА.

Жесткие поручения в сфере ценообразования перед правительством и местной вертикалью власти Президент поставил осенью прошлого года. "Я вынужден вмешиваться в ситуацию. Уже очевидно, что правительство, профсоюзы, облисполкомы и Мингорисполком, депутаты, Комитет госконтроля не справляются с растущим валом цен", - заявил Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства 6 октября.

"Можно отчасти понять рост цен на импортные товары. Но почему мы наблюдаем постоянное повышение стоимости того, что производим сами из отечественного сырья? - задал резонный вопрос Президент. - Цены на сырье не выросли, на топливо и прочее, что мы всегда стонали (рост цен на нефть, на газ и так далее), тоже не выросли".

Высказался глава государства и по поводу отдельных дельцов: "Сначала взвинтили цены на подросший курс, а когда наш рубль укрепился, открутить ценник назад почему-то "забыли".

"Исключите из своего оборота слова "социально значимая продукция". Продукция с сегодняшнего дня не должна делиться на какую-то значимую и не значимую", - потребовал Президент.

В итоге Александр Лукашенко подписал Директиву №10, в соответствии с которой до выработки правительством мер регулирования цен фактически вводился мораторий на их рост. С 19 октября вступило в силу постановление Совмина №713 "О системе регулирования цен".