Совещание по вопросам функционирования банковского сектора прошло во Дворце Независимости

В центре внимания Президента сегодня были и отдельные вопросы функционирования банковского сектора. Их обсудили на совещании во Дворце Независимости. Среди участников - премьер-министр, председатель Нацбанка и его заместители, министры иностранных дел и финансов. Регулятор финансового рынка в лице Национального банка внес предложения по дальнейшему развитию отдельных банковских структур. Их реализация должна расширить возможности финсектора, помочь развитию отечественных предприятий, в том числе в сопровождении внешней торговли. Но Президент убежден, что все предлагаемые подходы должны способствовать решению общегосударственных задач. Детально на совещании рассмотрели и вопросы проведения трансграничных расчетов.