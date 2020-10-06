Совещание у президента: экспорт, зарплаты, важнейшие инвестпроекты

Рациональный подход и максимальный эффект. Сегодня на высшем уровне обсуждают состояние дел в деревообработке.

Развитие этой стратегической отрасли белорусской экономики - на постоянном контроле. В ее модернизацию за последние годы вложили значительные средства.

Современное оборудование позволяет производить товары с высокой добавленной стоимостью, которая остается на предприятиях в виде прибыли, и постоянно развиваться. Примерно три четверти продукции Беллесбумпрома сейчас идет на экспорт. Созданы тысячи новых рабочих мест. В целом дела в отрасли идут неплохо. Не остаются без внимания и ключевые инвестпроекты, и трудности их выполнения.







Сейчас в Беларуси продолжается реализация трех крупнейших инвестпроектов. Это бумажное производство в Шклове, завод, который будет выпускать картон в Добруше, и солигорский проект по производству сульфатной беленой целлюлозы.





Именно на комбинате в Гомельской области будет организован выпуск упаковочных видов бумаги. Принципиальное решение было принято сегодня, сообщил журналистам председатель концерна "Беллесбумпром".

Деревообработка - ключевой сектор экономики