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Совещание у президента: экспорт, зарплаты, важнейшие инвестпроекты
Рациональный подход и максимальный эффект. Сегодня на высшем уровне обсуждают состояние дел в деревообработке.
Развитие этой стратегической отрасли белорусской экономики - на постоянном контроле. В ее модернизацию за последние годы вложили значительные средства.
Современное оборудование позволяет производить товары с высокой добавленной стоимостью, которая остается на предприятиях в виде прибыли, и постоянно развиваться. Примерно три четверти продукции Беллесбумпрома сейчас идет на экспорт. Созданы тысячи новых рабочих мест. В целом дела в отрасли идут неплохо. Не остаются без внимания и ключевые инвестпроекты, и трудности их выполнения.
Сейчас в Беларуси продолжается реализация трех крупнейших инвестпроектов. Это бумажное производство в Шклове, завод, который будет выпускать картон в Добруше, и солигорский проект по производству сульфатной беленой целлюлозы.
Именно на комбинате в Гомельской области будет организован выпуск упаковочных видов бумаги. Принципиальное решение было принято сегодня, сообщил журналистам председатель концерна "Беллесбумпром".
Деревообработка - ключевой сектор экономики
Деревообработка остается одним из ключевых секторов нашей экономики. В этом году, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии, предприятиям концерна удалось сохранить стабильный уровень производства и реализации продукции. С января по август ее экспорт составил почти 380 миллионов долларов.
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