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Совет ЕЭК готовится к заседанию Межправсовета в расширенном составе - о чем будут говорить и какие решения будут приняты?
Факт
Считанные часы остаются до старта заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе,в узком - премьеры стран "пятерки" собирались накануне вечером. Повестка этих дней очень насыщенная, ведь именно в Минске будут приняты решения, которые повлияют на дальнейшую работу всего ЕАЭС. В Минске проходит заседание Совета Евразийской экономической комиссии.
Последние новости расскажет Антон Малюта. Мы находимся в "Президент-Отеле". 9 часов утра, и, несмотря на достаточно раннее для деловых событий время, заседание Совета Евразийской экономической комиссии в самом разгаре. Беларусь представляет вице-премьер Игорь Петришенко. Собирается Совет достаточно часто - офлайн или онлайн - в зависимости от необходимости и возможностей.
Такие встречи позволяют оперативно принимать решения, важные для всего ЕАЭС.
Особенно это актуально сейчас, когда санкционное давление только продолжает нарастать, и важно сплотиться и сообща противостоять всем угрозам. Конечно, такие решения не должны противоречить национальным законодательствам, а идти на пользу всем странам "пятерки". Но есть и более фундаментальные вопросы - их выносят на уровень глав правительств и обсуждают как раз в рамках межправсовета. Так что сейчас представители Совета ЕЭК сверяют позиции и готовятся к заседанию Межправсовета в расширенном составе. О чем будут говорить, нам рассказала официальный представитель ЕЭК.
Повестка насыщенная. Беларусь представит глава Совета Министров Роман Головченко. Накануне он отметил, что, несмотря на любые старания, скажем так, извне, экономика ЕАЭС выстояла и продолжает развитие. В таком же ключе важно работать и дальше.
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