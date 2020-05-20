Совет ЕЭК продлил для физлиц сроки временного нахождения автомобилей на таможенной территории ЕАЭС

Исходя из ограничений работы экономики и применяемых карантинных мер, Совет ЕЭК продлил для физлиц до 30 сентября сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС и, соответственно, они не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей.



