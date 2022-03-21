Совет ЕЭК расширил перечень товаров для госзакупок в ЕАЭС более чем на 50 позиций

Противодействие санкциям - сейчас одна из центральных тем и в ЕАЭС. Уже создана специальная рабочая группа. Об этом говорили на Совете ЕЭК в Москве. Там приняли еще несколько важных решений. Так, увеличен перечень товаров для госзакупок более чем на 50 позиций. Среди новых товаров - силовые кабели, оптические волокна, лифты, изделия из цемента, бетона и искусственного камня, а также ткани из стекловолокна. Такой ход поможет сократить расходы бизнеса. Кроме того, Совет ЕЭК принял решение об ускорении регистрации лекарственных средств.