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Совет ЕЭК соберется 29 августа в Москве: на заседании рассмотрят более 40 вопросов

Таможенное и техническое регулирование, промышленная кооперация и электроэнергетический рынок - эти темы сегодня обсудят в Москве на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. В нем примет участие заместитель премьер-министра, член Совета ЕЭК от Беларуси Игорь Петришенко.

В целом повестка насчитывает более сорока вопросов, запланировано и обсуждение проекта декларации по дальнейшему развитию интеграционных процессов в "пятерке", старт которому был дан главами правительств на прошлой неделе на межправсовете в Армении. Также предусмотрено подписание соглашения о взаимном признании банковских гарантий.

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