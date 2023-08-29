Совет ЕЭК соберется 29 августа в Москве: на заседании рассмотрят более 40 вопросов

Таможенное и техническое регулирование, промышленная кооперация и электроэнергетический рынок - эти темы сегодня обсудят в Москве на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. В нем примет участие заместитель премьер-министра, член Совета ЕЭК от Беларуси Игорь Петришенко.



В целом повестка насчитывает более сорока вопросов, запланировано и обсуждение проекта декларации по дальнейшему развитию интеграционных процессов в "пятерке", старт которому был дан главами правительств на прошлой неделе на межправсовете в Армении. Также предусмотрено подписание соглашения о взаимном признании банковских гарантий.