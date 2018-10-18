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Совет Министров утвердил стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года
Одна из ее основных задач – сделать микробизнес более эффективным и повысить его долю в ВВП страны главным образом за счет упрощения административных процедур и обновления инструментов финансовой и нефинансовой помощи. Кроме того, в документе планируют четко определить, какие именно типы организаций или частных хозяйств следует относить к малому и среднему бизнесу.
Так, в частности, в обновленной стратегии власти законодательно оформят деятельность ремесленников и самозанятых и ее роль в экономике. Кроме того, в положениях проекта прописаны меры создания равных условий для всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности. В Минэкономики заявили о возможном создании в будущем единой структуры поддержки предпринимательства.
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