Совет Министров утвердил стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года

Одна из ее основных задач – сделать микробизнес более эффективным и повысить его долю в ВВП страны главным образом за счет упрощения административных процедур и обновления инструментов финансовой и нефинансовой помощи. Кроме того, в документе планируют четко определить, какие именно типы организаций или частных хозяйств следует относить к малому и среднему бизнесу.