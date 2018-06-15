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Совет Республики планирует подготовить предложения по региональной политике

Чтобы повысить роль местных Советов в жизни горожан, сенаторы планируют подготовить новые предложения по региональной политике.

Сегодня об этом сообщил председатель верхней палаты парламента во время визита в Ошмянский и Островецкий районы. Говорили об инфраструктуре Гродненского региона: создании новых рабочих мест, повышении зарплат и роли местной инициативы в развитии области. Михаил Мясникович подчеркнул, что комиссии по помощи в трудоустройстве должны работать под строгим руководством председателей местных Советов.

Сейчас в Островце строится районная больница на 370 мест, скоро появится новый детский сад, немного позже оздоровительный комплекс со стадионом, бассейном и тренажерным залом. По планам к 2025 году население города увеличится до 20 тысяч человек.

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