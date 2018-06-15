Совет Республики планирует подготовить предложения по региональной политике

Чтобы повысить роль местных Советов в жизни горожан, сенаторы планируют подготовить новые предложения по региональной политике.

Сегодня об этом сообщил председатель верхней палаты парламента во время визита в Ошмянский и Островецкий районы. Говорили об инфраструктуре Гродненского региона: создании новых рабочих мест, повышении зарплат и роли местной инициативы в развитии области. Михаил Мясникович подчеркнул, что комиссии по помощи в трудоустройстве должны работать под строгим руководством председателей местных Советов.