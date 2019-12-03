Совет Республики сегодня рассмотрит проект бюджета на будущий год

Его доходную часть сформируют за счет экспорта, налоговых поступлений и акцизов. Треть государственных денег пойдет на завершение пятилетних госпрограмм.

А почти половина - на социальную сферу. Среди главных задач - обеспечить зарплату бюджетников в соотношении 80 процентов к средней по стране. За основу проекта бюджета-2020 взят базовый сценарий, в котором рост ВВП - 1,9 процента. Всего в повестке дня верхней палаты парламента - 13 вопросов. Среди них международные договоры и 6 законопроектов.



