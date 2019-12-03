Совет Республики утвердил проект бюджета на 2020 год. Доходную часть сформируют за счет экспорта, налоговых поступлений и акцизов. Сенаторы поддержали социальную направленность документа. Более 40 процентов средств пойдут на образование и здравоохранение, повышение пенсий и зарплат бюджетников. Чтобы избежать искусственного роста оплаты труда и, как следствие, негативных последствий для экономики, зарплата будет повышаться пропорционально производительности труда.



В основе проекта бюджета - базовый сценарий с ростом ВВП в 1,9 % и ценой на газ на уровне этого года. Инфляция в 2020 также в рамках нынешнего года - не выше 5 %. Всего на заседании седьмой сессии Совета Республики рассмотрят 13 вопросов. Среди них - международные договоры, документы об охране труда, о защите прав потребителей и местном самоуправлении.



