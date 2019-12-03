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Совет Республики утвердил проект бюджета на 2020 год
Совет Республики одобрил законопроект "О республиканском бюджете на 2020 год". Проект бюджета сформирован с дефицитом. Введен режим экономии бюджетных средств. Тем не менее, обязательства в части социальной политики будут выполнены полностью. Некоторые сферы существенно прирастут.
Бюджетную политику определят доходы
Их сформируют за счет экспорта, налоговых поступлений и акцизов.
Проект бюджета сенаторы рассмотрели детально: повышение пенсий, зарплат бюджетников, поддержка регионов, создание новых рабочих мест, строительство жилья для многодетных семей. Все это содержит главный финансовый документ. В Совете Республики его приняли единогласно.
Расходы на социальную сферу увеличатся в среднем на 11 %
В проекте бюджета предусмотрены средства на продление финансирования семейного капитала, на оказание единовременной материальной помощи ветеранам к 75-летию Победы. На строительство жилья для многодетных в казне около миллиарда рублей. Кроме того, в 3,5 раза больше направят на инфраструктуру в жилой застройке. Около 15 млрд рублей - на зарплаты бюджетников.
Максим Ермолович, Министр финансов Беларуси:
"Среднемесячное увеличение заработной платы, мы рассчитываем, составит около 80 рублей в расчете на одного бюджетника по сравнению со средней заработной платой на уровне текущего года. В целом же средняя заработная плата бюджетников в следующем году превысит 920 рублей. Опережающими темпами планируем повышать заработную плату в здравоохранении, образовании, необходимо подтягивать низкооплачиваемые категории населения".
Беспрецедентную поддержку окажут регионам
В местные бюджеты направят более 5 миллиардов рублей. Проект главного финансового документа принят единогласно. После одобрения Советом Республики его направят на утверждение Главой государства.
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