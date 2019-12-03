Совет Республики утвердил проект бюджета на 2020 год

Совет Республики одобрил законопроект "О республиканском бюджете на 2020 год". Проект бюджета сформирован с дефицитом. Введен режим экономии бюджетных средств. Тем не менее, обязательства в части социальной политики будут выполнены полностью. Некоторые сферы существенно прирастут.





Бюджетную политику определят доходы

Их сформируют за счет экспорта, налоговых поступлений и акцизов.

Проект бюджета сенаторы рассмотрели детально: повышение пенсий, зарплат бюджетников, поддержка регионов, создание новых рабочих мест, строительство жилья для многодетных семей. Все это содержит главный финансовый документ. В Совете Республики его приняли единогласно.

Расходы на социальную сферу увеличатся в среднем на 11 %

В проекте бюджета предусмотрены средства на продление финансирования семейного капитала, на оказание единовременной материальной помощи ветеранам к 75-летию Победы. На строительство жилья для многодетных в казне около миллиарда рублей. Кроме того, в 3,5 раза больше направят на инфраструктуру в жилой застройке. Около 15 млрд рублей - на зарплаты бюджетников.

Максим Ермолович, Министр финансов Беларуси:

"Среднемесячное увеличение заработной платы, мы рассчитываем, составит около 80 рублей в расчете на одного бюджетника по сравнению со средней заработной платой на уровне текущего года. В целом же средняя заработная плата бюджетников в следующем году превысит 920 рублей. Опережающими темпами планируем повышать заработную плату в здравоохранении, образовании, необходимо подтягивать низкооплачиваемые категории населения".



Беспрецедентную поддержку окажут регионам