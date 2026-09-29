Совместная техника и живая кооперация - "ИННОПРОМ. Беларусь" открывается в Минске

Краткий пересказ от ИИ

Диалог с представителями российских регионов будет продолжен в ближайшие три дня в Минске. Наша столица принимает международный промышленный форум "ИННОПРОМ. Беларусь". Это вторая встреча в Минске. И она подтверждает, что диалог лидеров промышленности в 2025 году состоялся и многие компании готовы его продолжить. Тем более его итог - это образцы совместной техники и других технологичных решений.

Международный форум "ИННОПРОМ. Беларусь" собирает лидеров промышленности

Главный вход "ИННОПРОМ. Беларусь" уже завтра будет встречать гостей из 40 стран. К нам приедут представители почти всех континентов.

Кстати, это почти вдвое больше, чем это было в прошлом 2025 году, когда "Иннопром" приехал к нам впервые.

Бизнесу из разных стран всегда удается договориться

Первая проба пера оказалась удачной. Форум - место встречи бизнеса, который готов договариваться. Кстати, многие российские компании после результативных прошлогодних переговоров сразу же бронировали места и на нынешний год.

Антон Атрашкин, программный директор промышленной выставки "ИННОПРОМ":

"Подготовка такой огромной выставки длится целый год. В прошлом году только-только мы закончили первую выставку "ИННОПРОМ" в Минске, и уже поступили первые заявки от российских компаний, что они хотят стоять на том же самом месте, у многих счастливые места. У экспонентов часто бывают такие приметы, что если на этом месте стенд принес много контрактов, значит, в следующем году его надо срочно забронировать. И очень многие компании год назад уже бронировали на "ИННОПРОМ. Беларусь" в этом году".

На промышленной витрине много кооперационных проектов

Здесь лучшие проекты нашей совместной белорусско-российской кооперации. За последние годы многое сделано по программе импортозамещения. И спрос на такой продукт растет и на внешних рынках.

Олег Мануйлов, технический директор ООО "ТМ БЕЛАР":

"На эту выставку мы привезли свою продукцию, основное - это гидравлические цилиндры. Также мы осваиваем сейчас клапанную гидравлическую аппаратуру. Для "Гомсельмаша" мы освоили вращающийся подвод, который закупался в Германии. И сейчас мы поставляем его непосредственно для нашего завода "Гомсельмаш"".

Постоянная прописка "Иннопрома" - Екатеринбург. Но временные не менее важные. "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте и вот в Минске "ИННОПРОМ. Беларусь". Площадь экспозиции 20 тыс. кв. м. Это закрытая площадка. Еще более 3 тыс. кв. м - открытая экспозиция.

Выставка подстегивает компании активно взаимодействовать

Здесь последние приготовления перед важным стартом. Техника должна выглядеть свежо и блестеть на солнце. Погоду обещают хорошую, значит, многие гости точно здесь задержатся. Ведь, покупая машину, нужно изучить каждую деталь.

Антон Атрашкин, программный директор промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь":

"Особенность именно "ИННОПРОМ. Беларусь" в том, что здесь на выставке представлено очень много кооперационных проектов, когда даже невозможно определить, сделаны ли станок, машина или робот в России или в Республике Беларусь. Между нашими странами очень глубокая интеграция, и "Иннопром", как промышленная витрина, лишний раз это демонстрирует. Для нас тоже очень важно то, что "Иннопром" в Минске не стал российско-белорусской выставкой, а с первого же года по-настоящему международной платформой. И, несмотря на то, что к нам приезжают большие начальники, очень важно, что бизнесмены из разных стран находят друг друга, знакомятся, ну и планируют уже 2027 год".

Промышленную технику Беларуси и России меняют новые технологии

Этот международный форум - своеобразный отчет перед партнерами из далеких и близких стран. Кстати, на этот раз из России будет не менее двух сотен компаний.

"Иннопром" - это возможность себя показать и посмотреть на других. Наши производители обещают много новинок. Всего же в экспозиции принимают участие 160 белорусских предприятий и организаций.

Компании привезли лучшие образцы своей продукции

У каждого свой стенд и самые лучшие образцы продукции. Расскажут и о серийном производстве, и о перспективах развития. Ведь важно смотреть на несколько шагов вперед.

Вероника Жукова, начальник отдела ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК":

"К выставке "Иннопром" БМЗ полностью готов. Мы привезли и представляем металлопродукцию не только производства нашего завода, но и продукцию холдинга. Новинка у нас будет представлена. Называется "Грейфер" производства "Гомельвторчермет". Готовый образец выставочный. Это высокопроизводительное решение как для металлургии, так и для строительной отрасли и лесозаготовок".

"На "ИННОПРОМ. Беларусь" "БЕЛАЗ" представит свои новейшие разработки в области комплексных решений беспилотных карьерных самосвалов, - рассказал заместитель генерального директора ОАО "БЕЛАЗ" Алексей Грачев. - И самосвалов, работающих на водороде. Нашим партнерам и гостям мы будем показывать рабочее место оператора, с которого можно будет управлять настоящей машиной "БЕЛАЗ", работающей на нашем испытательном полигоне на месторождении "Ситницкое" под Микашевичами, прямо с выставки."

На выставку в Минск приехали компании из 40 стран мира

Такие решения точно будут востребованы в далеких российских регионах. Кстати, у БЕЛАЗа на "Иннопром" запланирован целый марафон двусторонних переговоров.

На него рассчитывают и наши гости из Казахстана. Их роботы готовы показать себя в деле. И это только часть экспозиции.

Мухамед Андаков, заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана, сказал, что для Казахстана это второе участие в минском "Иннопроме". По его словам, страна привезла продукцию обрабатывающей промышленности, чтобы показать свои возможности, найти партнеров и контрагентов и дальше выстраивать взаимовыгодное сотрудничество.

На деловой программе обсудят роботизацию промышленности

Гостей ждет и большая деловая программа. Обсудят "Союзный станок", роботизацию заводов: как расширить применение промышленных роботов на предприятиях ЕАЭС? Особое внимание - переобучению кадров: как распределить ответственность и инвестиции между государством, бизнесом и работником. Все залы готовы.

Пройдет и пленарная сессия. Главная тема - производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство. О ключевом с трибуны будут говорить премьеры стран Евразийского экономического союза.

Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" стартует в Минске 30 сентября

Также на площадке "ИННОПРОМ. Беларусь" соберутся деловые советы с Казахстаном и Кыргызстаном и торгово-промышленными палатами СНГ. В центре главного холла с 10 утра будет работать выездная студия "Первого информационного".