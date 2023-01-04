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Совместная молочка Беларуси и Таджикистана сойдет с конвейеров в феврале 2023 года
Первая молочка под белорусским знаком качества сойдет с конвейера в Таджикистане. Событие намечено на февраль 2023 года. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко.
По информации наших таджикских партнеров, первая молочная продукция должна выйти в промышленном варианте уже в феврале 2023 года. 10 % акций данного совместного предприятия владеет Минский молочный завод № 1. С его стороны была оказана вся необходимая техническая и технологическая помощь, которая продолжится и в дальнейшем. Буквально в конце ноября - начале декабря мы произвели пробной партии той продукции, которую предполагается производить на данном предприятии. Единственным препятствием являлись упаковочные материалы.
"Проведя мониторинг данного рынка, мы надеемся, что в первую очередь продукция будет востребована на внутреннем рынке, потому что молочных продуктов, к сожалению, в Таджикистане не хватает", - добавил Виктор Денисенко.
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