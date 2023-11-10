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Совместное заседание коллегий Министерства экономики Беларуси и Министерства экономического развития России прошло в Бресте
Темп роста экономики Беларуси выше среднемировых значений,ауровень инфляциисейчассамый низкий за всю историю независимойБеларуси. Такую информацию озвучил сегодня Александр Червяков в Бресте насовместном заседании коллегий Министерства экономики Беларуси и Министерства экономического развития России.
Ключевая тема обсуждения - реализация основных направлений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ, а такжевопросысотрудничествав2024-2026-м.
Товарооборот России и Беларуси увеличился на 11 %
В прошлом году взаимный товарооборот междустранамидостиг исторического максимума и составил 14 %.За 9 месяцев этого годаоборот увеличился еще на 11 %.
Новое качество роста нашей торговли основано на развитии кооперации, реализации инвестиционных проектов. Причем эти проекты реализуются как белорусским капиталом на территории РФ, так и российским капиталом на территории Беларуси. Дополнительный импульс, конечно, сыграла реализация кредита на 100 млрд рублей, который как раз со стороны РФ, реализация пошла в Беларусь. И пошла на поддержку конкретных предприятий и укрепление экономического потенциала.
За последний годдоля белорусских товаров в российском импорте - оборудования, машин, транспортных средств, продукции химической промышленности, изделий из древесины и черных металлов -существенно возросла.Успешно развивается торговля со странами Азии, осваиваются перспективные рынки Африки, отмечается оживление внутреннего рынка, а также рост реальных доходов населения и заработной платы.
За 9 месяцев нынешнего годавэкономикемы достигли роста 103,5 %. В плане по году - увеличить показатели до 103,8 %.
Те программы и мероприятия, которые сегодня реализованы и реализуются, оникак раз и обеспечили устойчивость наших экономик именно в самый сложный период времени, когда были объявлены беспрецедентные санкции в отношении наших государств. Именно вот эта сплоченность, именно союзная программа. Мы будем двигаться вперед.
В рамках встречи министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук и министр экономического развитияРоссииМаксим Решетников подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Также страны подписали меморандум по вопросам создания и развития свободных экономических зон.
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