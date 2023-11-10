Совместное заседание коллегий Министерства экономики Беларуси и Министерства экономического развития России прошло в Бресте

Те программы и мероприятия, которые сегодня реализованы и реализуются, оникак раз и обеспечили устойчивость наших экономик именно в самый сложный период времени, когда были объявлены беспрецедентные санкции в отношении наших государств. Именно вот эта сплоченность, именно союзная программа. Мы будем двигаться вперед.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси

