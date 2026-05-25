Совместные проекты от транспорта до высоких технологий: Минск и Казань связывает много общих сфер

Минск и Казань - два мегаполиса, которых объединяет длинная история сотрудничества. Столица Татарстана закупает у нас автобусы, троллейбусы, трамваи.

25 мая масштабной колоритной программой у Дворца спорта продолжаются Дни Казани в Минске. И главным деловым событием стал экономический бизнес-форум. Здесь встретились представители разных сфер.

Промышленность, высокие технологии, туризм, народные промыслы. Дни Казани в Минске - это не только знакомство с колоритной культурой. 25 мая на одной площадке встретились представители разных сфер бизнеса двух городов-побратимов. На обсуждении также здравоохранение, дошкольное образование, а также обмен опытом специалистов.

Ильсур Метшин, мэр г. Казани Татарстан, (Россия)

Ильсур Метшин, мэр г. Казани Татарстан, (Россия): "Мы развиваем это сотрудничество. Это замечательная продукция. Автобусы, троллейбусы, трамваи минского производства, которые нам очень нравятся, которые надежные и комфортные в эксплуатации".

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: "Хороший пример. Спортсмены, которые занимаются мотоспортом из Казани, им потребовались кросс-мотоциклы. Действительно совместно отработан вариант, уже наше предприятие "Мотовелозавод" занимается. И в ближайшее время, я думаю, продукция уже начнет поступать для наших коллег".

Подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе между комитетами по здравоохранению, школами и колледжами, туристическими центрами и парками высоких технологий.

Олег Степанов, гендиректор ООО "Микор" (Татарстан, Россия): "Технопарк "Авиатор" находится в зоне, где очень развита и давно развита промышленность, связанная с авиацией. Поэтому, как бы мы хотели все ресурсы, в том числе и наши, казанские, и ваши, объединить".

Владимир Житковец, замдиректора Минского автомобильного завода: "Мы подписали контракт на закупку стен для испытания армированных манжет. Это поможет нам улучшить качество нашей автотехники. Те вещи, где применяются смазочные материалы, будут более герметичны".