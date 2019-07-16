Совместные проекты Беларуси и Приморского края России обсудили в правительстве

О том, что Беларусь готова участвовать в добыче полезных ископаемых в Приморском крае говорили сегодня в правительстве. В этой отрасли регион один из лидеров в России. Помимо БелАЗа, там может быть востребована продукция МАЗа, "Амкодора". Интересной для российского региона новинкой станут и белорусские электробусы.