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Совместные проекты Беларуси и Приморского края России обсудили в правительстве

О том, что Беларусь готова участвовать в добыче полезных ископаемых в Приморском крае говорили сегодня в правительстве. В этой отрасли регион один из лидеров в России. Помимо БелАЗа, там может быть востребована продукция МАЗа, "Амкодора". Интересной для российского региона новинкой станут и белорусские электробусы.

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