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Совместные проекты в машиностроении: делегация Алтайского края посетила предприятие "Амкодор"
У машиностроителей Беларуси и Алтайского края России есть много идей и проектов по усилению эффективности промышленной кооперации. Особый интерес к инновационной технике. Минское предприятие "Амкодор" посетила делегация руководства этого сибирского региона во главе с губернатором Викторам Томенко. Гости ознакомились с моделями-бестселлерами (например, компактными универсальными погрузчиками), также увидели и новинки холдинга, среди которых экскаватор, бульдозер и грейдер. Сам же "Амкодор" заинтересован в создании совместного предприятия и сервисного центра в Алтайском крае.
Сегодня между нашими странами увеличивается и развивается уровень кооперации. Мы, к примеру, видели на технике "Амкодор" барнаульские шины. Литые диски поставляет на Гомсельмаш наш завод прессового оборудования. Мы сегодня покупаем белорусские трамваи и троллейбусы: работают, показывают себя хорошо.
Сейчас активно работаем над созданием асфальтоукладчика. Это будет последняя модель в цепочке по строительству дорожного полотна. Для Алтайского края мы можем предложить всю линейку. Есть спрос на мелиоративную технику. Плюс лесная тематика, ведь более 20 % площадей Алтайского края - это леса. "Амкодор" готов предложить технику - от санитарных рубок до рубок основного пользования.
Отметим, яркие новинки и ноу-хау холдинга "Амкодор" будут представлены на "Белагро-2024". В нынешнем году агропромышленная неделя пройдет с 4 по 9 июня в индустриальном парке "Великий камень".
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