Совместные проекты в машиностроении: делегация Алтайского края посетила предприятие "Амкодор"

Сейчас активно работаем над созданием асфальтоукладчика. Это будет последняя модель в цепочке по строительству дорожного полотна. Для Алтайского края мы можем предложить всю линейку. Есть спрос на мелиоративную технику. Плюс лесная тематика, ведь более 20 % площадей Алтайского края - это леса. "Амкодор" готов предложить технику - от санитарных рубок до рубок основного пользования.

Андрей Яроцкий, гендиректор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"