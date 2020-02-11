Совмин оценил рост экономики в 2019 году: рост ВВП 1,2 % вместо 4 по плану

Макроэкономическая стабильность, контроль над необоснованным ростом цен, инфляция менее 5 процентов, увеличение доходов учителей и врачей и снижение количества убыточных предприятий. Основные положительные итоги развития экономики за прошлый год озвучены сегодня в правительстве. Среди отрицательных - просели по вводу жилья, в том числе и для многодетных, буксует легкая промышленность, снизился экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений. В итоге ВВП 2019 года - 1,2 процента вместо 4 запланированных.



В этом году, заверяет Минэкономики, есть все шансы уложиться в базовый сценарий развития экономики с ростом до 2 процентов. Большей отдачи ждут от сферы услуг, повышения эффективности госсектора, крупных инвестпроектов.

