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Совмин оценил рост экономики в 2019 году: рост ВВП 1,2 % вместо 4 по плану
Макроэкономическая стабильность, контроль над необоснованным ростом цен, инфляция менее 5 процентов, увеличение доходов учителей и врачей и снижение количества убыточных предприятий. Основные положительные итоги развития экономики за прошлый год озвучены сегодня в правительстве. Среди отрицательных - просели по вводу жилья, в том числе и для многодетных, буксует легкая промышленность, снизился экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений. В итоге ВВП 2019 года - 1,2 процента вместо 4 запланированных.
В этом году, заверяет Минэкономики, есть все шансы уложиться в базовый сценарий развития экономики с ростом до 2 процентов. Большей отдачи ждут от сферы услуг, повышения эффективности госсектора, крупных инвестпроектов.
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