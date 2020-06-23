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Совмин принял международные стандарты аудита

Белорусские бухгалтеры с 1 июля будут работать по новым нравственным ориентирам. Решение принято Совмином. Речь идет о международных стандартах аудиторской деятельности и Кодексе этики профессиональных бухгалтеров, который принимается Международной федерацией бухгалтеров. Он состоит из трех частей. Документом теперь может руководствоваться и профессиональное сообщество в Беларуси.

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