Совмин принял международные стандарты аудита

Белорусские бухгалтеры с 1 июля будут работать по новым нравственным ориентирам. Решение принято Совмином. Речь идет о международных стандартах аудиторской деятельности и Кодексе этики профессиональных бухгалтеров, который принимается Международной федерацией бухгалтеров. Он состоит из трех частей. Документом теперь может руководствоваться и профессиональное сообщество в Беларуси.



