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В Жабинке запустят выпуск сухих кормов для кошек и собак на замену европейским
Привлекаем инвестиции и в малые города. В Жабинке появится современная линия по выпуску сухих кормов для кошек и собак. Ее откроют на площадке местного комбикормового завода. Сегодня на предприятии выпускают питание для сельскохозяйственных и домашних животных. По своему полезному составу белорусский товар не хуже импортного. А цена почти на треть меньше зарубежных аналогов. Поэтому спрос на товар большой: производство загружено на 95 % от своей мощности. В основном корм продают в Беларуси. Но в продукции заинтересованы и на внешних рынках. Новая линия позволит выпускать еще больше товара: это увеличит прибыль, создаст дополнительные рабочие места, а также позволит расширить продуктовую линейку.
Мы - единственный производитель в РБ, производящий в промышленных масштабах полнорационные корма для домашних животных. На протяжении последних трех лет, с 2019-го по настоящее время, объемы сухих кормов увеличены в 2 раза. А эта линия позволит увеличить еще на 50-70 %.
В Жабинковском районе предпринимаем решения для создания преференциального режима для ведения бизнеса по снижению налоговой нагрузки на предприятия, тем самым приводя сюда субъекты хозяйствования для вложения инвестиций. Кроме того, мы приняли в этом году решение по развитию бизнеса научно-технических парков: в Жабинковском районе будет действовать льгота для научно-технических парков.
Всего в 2023 году в Жабинковском районе реализуют 10 инвестпроектов в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере.
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