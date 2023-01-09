В Жабинке запустят выпуск сухих кормов для кошек и собак на замену европейским

Привлекаем инвестиции и в малые города. В Жабинке появится современная линия по выпуску сухих кормов для кошек и собак. Ее откроют на площадке местного комбикормового завода. Сегодня на предприятии выпускают питание для сельскохозяйственных и домашних животных. По своему полезному составу белорусский товар не хуже импортного. А цена почти на треть меньше зарубежных аналогов. Поэтому спрос на товар большой: производство загружено на 95 % от своей мощности. В основном корм продают в Беларуси. Но в продукции заинтересованы и на внешних рынках. Новая линия позволит выпускать еще больше товара: это увеличит прибыль, создаст дополнительные рабочие места, а также позволит расширить продуктовую линейку.