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Современный комплекс для буренок и новый птичник открылись в Мозырском районе

Современный комплекс для буренок и новый птичник открылись в Мозырском районе

В Мозырском районе открылся обновленный молочно-товарный комплекс. Созданы все условия: полы с подогревом, инфракрасные обогреватели. Это позволит увеличить фермерское стадо почти на треть. Ежедневно на переработку сдают 36 тонн молока - цифра сможет увеличиться еще на 12 тонн.


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Наше хозяйство получилось такое объединенное. Раньше было 4 хозяйства, теперь одно. Еще есть старые фермы, которые эксплуатируются, это 1969 и 1975 год. Поэтому те фермы мы плавно закрываем и переводим, вот это последняя ферма, которая сделана. В доильном зале - пол с подогревом, это во всех доильных залах, отопление и сверху мы ещё ставим дополнительно инфракрасный обогреватель, чтобы людям было комфортно работать.
Юрий Боженков, директор КСУП "Слободское имени Ленина"

Новый птичник

Еще один новый объект в Мозырском районе - птичник в совхозе-комбинате "Заря" на почти 60 тысяч цыплят-бройлеров. А это новые рабочие места и увеличение производительности. Новый птичник предприятие построило за счет собственных средств.


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До этого мы реализовывали 2300 тонн в год. Это будем плюс 720 тонн к этому. У нас есть для этого условия, есть опыт, есть и кадры. И мы будем стараться обеспечивать пищевую безопасность.
Нина Мишота, начальник участка КСУП "Совхоз-комбинат "Заря"
Если назреет необходимость, то в кратчайшие сроки мы своей строительной бригадой возведем еще несколько помещений.
Олег Слинько, директор КСУП "Совхоз-комбинат "Заря"

Всего в предпраздничные ноябрьские дни в Гомельской области планируют открыть более 20 объектов.

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