Современный комплекс для буренок и новый птичник открылись в Мозырском районе

Наше хозяйство получилось такое объединенное. Раньше было 4 хозяйства, теперь одно. Еще есть старые фермы, которые эксплуатируются, это 1969 и 1975 год. Поэтому те фермы мы плавно закрываем и переводим, вот это последняя ферма, которая сделана. В доильном зале - пол с подогревом, это во всех доильных залах, отопление и сверху мы ещё ставим дополнительно инфракрасный обогреватель, чтобы людям было комфортно работать.

Юрий Боженков, директор КСУП "Слободское имени Ленина"