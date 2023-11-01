3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Современный комплекс для буренок и новый птичник открылись в Мозырском районе
В Мозырском районе открылся обновленный молочно-товарный комплекс. Созданы все условия: полы с подогревом, инфракрасные обогреватели. Это позволит увеличить фермерское стадо почти на треть. Ежедневно на переработку сдают 36 тонн молока - цифра сможет увеличиться еще на 12 тонн.
Наше хозяйство получилось такое объединенное. Раньше было 4 хозяйства, теперь одно. Еще есть старые фермы, которые эксплуатируются, это 1969 и 1975 год. Поэтому те фермы мы плавно закрываем и переводим, вот это последняя ферма, которая сделана. В доильном зале - пол с подогревом, это во всех доильных залах, отопление и сверху мы ещё ставим дополнительно инфракрасный обогреватель, чтобы людям было комфортно работать.
Новый птичник
Еще один новый объект в Мозырском районе - птичник в совхозе-комбинате "Заря" на почти 60 тысяч цыплят-бройлеров. А это новые рабочие места и увеличение производительности. Новый птичник предприятие построило за счет собственных средств.
До этого мы реализовывали 2300 тонн в год. Это будем плюс 720 тонн к этому. У нас есть для этого условия, есть опыт, есть и кадры. И мы будем стараться обеспечивать пищевую безопасность.
Если назреет необходимость, то в кратчайшие сроки мы своей строительной бригадой возведем еще несколько помещений.
Всего в предпраздничные ноябрьские дни в Гомельской области планируют открыть более 20 объектов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Вместе развивать культуру - участников конкурса "Наше поколение" пригласили в Казанский Кремль
В мире резко возросла заболеваемость корью - в чем причина
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября