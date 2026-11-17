Расстояние - не помеха для сотрудничества. Беларусь и Россия доказывают это собственным примером. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с губернатором Еврейской автономной области.

Беларусь-Россия: укрепление межрегионального сотрудничества

Беларусь и Россия, в том числе в рамках Союзного государства, сегодня успешно взаимодействуют по многим направлениям: от экономики до гуманитарного сотрудничества. А в последнее время на первый план в отношениях выходит межрегиональное партнерство.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Конечно, экономика очень важна. Здесь региональное сотрудничество, еще раз повторюсь, у нас практически все города, все области имеют города-побратимы в Российской Федерации, тесно, плотно сотрудничаем. Мы это поддерживаем всячески. И, конечно, нам очень важно межпарламентское взаимодействие. И здесь мы очень плотно работаем и с депутатским корпусом нашей страны, и с депутатами Российской Федерации. Очень важно, что законодательные органы наших стран тоже взаимодействуют. Здесь мы тоже можем найти точки соприкосновения, когда будем взаимодействовать и в этом направлении".

Мария Костюк, губернатор Еврейской автономной области России:

"Мы проговорили об обмене делегациями, по общественным советам, молодежным советам. У нас при Законодательном собрании Еврейской автономной области общественная молодежная палата. У Натальи Ивановны здесь общественный совет молодежный. Поэтому я так понимаю, что уже в скором времени такая некая история коллаборации, взаимодействия произойдет. И дальше уже не мы будем решать, что нужно делать, а уже сама молодежь скажет, что нужно сделать для того, чтобы больше узнавать друг друга. Конечно же, вторая важная составляющая - это демографическая повестка".

Серьезный и экономический потенциал между регионами. Практически со всеми субъектами России налажены глубокие связи. В рамках производственной кооперации действуют более 10 тыс. совместных белорусско-российских предприятий.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В рамках первого визита руководства этого региона в нашу страну уже состоялось посещение целого ряда наших промышленных предприятий, запланировано посещение Оршанского льнокомбината, будет возможность ознакомиться с продукцией легкой промышленности. И, конечно, делегация посетила открывшуюся сегодня выставку PRODEXPO, где представлена широкая линейка наших продовольственных товаров, которые, кстати, поставляются уже в Еврейскую автономную область".

Равные права в образовании, медицине и пенсионном обеспечении - наш общий прочный фундамент. А в работе с молодежью главный акцент на патриотическом воспитании. Здесь белорусско-российский проект "Поезд Памяти" связывает поколения и сохраняет единую историю.