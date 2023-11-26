Над какими совместными проектами по импортозамещению работают Беларусь и Ленинградская область

На текущей неделе правительство Беларуси отчиталось перед парламентариями о результатах работы промышленности. Санкции не пошатнули устойчивость предприятий. В плюсе - выручка, рентабельность продаж и экспорт. Вместе с союзниками продолжаем работать над совместными проектами по импортозамещению.

А еще укрепляем связи с российскими регионами. Например, торговля с Ленинградской областью должна перешагнуть планку в миллиард долларов. Такую задачу поставил Президент. И уже видим - она будет выполнена. Ведь наши взаимоотношения - это не холодный расчет, а крепкая дружба, в основе которой общая история и взгляды на будущее. Подробности у Антона Малюты.

Ленинградское время

Инвестпроект на миллиарды рублей и 4 млн т зерна в год! Этого хватит, чтобы торговать и с Африкой, и Латинской Америкой. На площади в более чем полусотню футбольных полей разместят морской терминал с причалом для судов, силосы и склады для хранения, а также оборудование для транспортировки и перегрузки. С нуля растет грандиозное сооружение, которое действительно нужно России.

Площадку готовили долго. До большой стройки здесь был густой лес. Правда, со своим приветом из тектонического прошлого.

Но зато это хорошее основание для фундамента, говорят белорусские строители. За ними - бурение свай и сооружение ключевых конструкций, то есть прочная основа будущего зернового экспорта. Вот так возводят железнодорожную станцию. По семечку сюда будет стекаться товар со всей России.

В Ленинградской области хорошо знают: стройка со знаком качества - наш бренд. Весь процесс - с использованием современных технологий и руками опытных специалистов.





Такой амбулатории позавидуют многие малые города. Но жители Дубровки ждут ее не только из-за большого разнообразия услуг. Уже через полгода можно будет отказаться от поездок в райцентр, необходимую медпомощь окажут в пешей доступности. Хотя, зачем пешком, если можно на лифте.

Здание амбулатории имеет два этажа, поэтому на стадии проекта было предусмотрено два лифта. Один для перемещения маломобильных групп, второй - для перемещения пожарного расчета при экстренных ситуациях. При подборе лифтового оборудования выбор остановился на лифтах Могилевлифтмаша за лучшее соотношение цены и качества. Никита Дроздов, главный инженер проекта

А еще при строительстве использовали белорусский газосиликат и плитку. Причем не только в наружной отделке.

Белорусы отвечают за комфорт и делятся технологиями, которые поднимают качество жизни на новый уровень.





Водоем рыбохозяйственного назначения - это огромное озеро Суходольское. Раньше сюда без очистки сбрасывались сточные воды из ближайшего населенного пункта Громово. Год назад экологическую ситуацию решили спасать. На помощь пришел витебский производитель. Привез модуль, который собрал прямо на месте. От размещения заказа до запуска в работу прошло всего полгода. И главное - оперативные сроки не в ущерб качеству.

Качество воды сточных вод для водоемов рыбохозяйственного назначения по некоторым параметрам даже жестче, чем у той воды, которая подается для человека. Поэтому сооружение достаточно современное и достаточно эффективное. Станислав Петров, директор по производству - главный инженер ГУП "Леноблводоканал"

В итоге этот озерный край стал кристальным чистым, а количество живности в водоеме прибавилось. Вообще баланс держим во всем, не только в экологии. Строя планы, делаем это с оглядкой на героическое совместное прошлое.

С чего начинается Родина? Жители города и области на Неве ответят в унисон: с памяти о событиях 80-летней давности. Битва за Ленинград длилась 3 года и 1 месяц - примерно столько же времени прошло от захвата до освобождения и Беларуси. И так же, как и у нас, война затронула каждую семью.

А в это время солдаты сражались в полусотне километров от города - настолько широкую территорию окружили фашистами. Все изменилось 18 января 1943-го, кольцо блокады удалось разорвать. 80 лет спустя на этом месте работает музей-заповедник. Здесь чувствуешь себя буквально на поле боя. Все благодаря огромному макету, где детально проработана каждая мелочь.



